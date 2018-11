Dieta Mediterranea: presentato a Gustus il programma della Regione Campania (3)

- La Regione ha partecipato al salone professionale - che si conclude oggi - con un’area espositiva nella quale ospita le aziende agroalimentari campane e, per la prima volta, anche le Pmi del comparto della pesca e acquacoltura selezionate con avviso pubblico. "Qui a Gustus - ha aggiunto Alfieri - diamo il via al Programma di promozione del pescato nostrano, delle eccellenze ittiche del nostro mare. Infatti, al pari degli altri settori merceologici, anche per il comparto pesca e acquacoltura abbiamo voluto adottare un Programma di manifestazioni fieristiche per promuovere e valorizzare il prodotto ittico campano sia a livello regionale, nazionale ed europeo, prevedendo un insieme di azioni a sostegno della partecipazione sia alle fiere di settore sia a quelle dedicate all' agroalimentare. Intendiamo promuovere il pescato della Campania in tandem con la Dieta mediterranea, patrimonio immateriale Unesco e bandiera di uno stile di vita e alimentare sano e sostenibile. Occorre, però, che gli operatori del comparto si impegnino per superare i limiti della dimensione troppo spesso piccola delle nostre imprese, facendo rete perche' la parola chiave e' cooperazione". (Ren)