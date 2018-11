Regione: Boeti, impegnati per i diritti dei bambini

- Un corteo di bambini, questa mattina, ha bloccato festante per qualche minuto l’ingresso della sede del Consiglio regionale, quando La Marcia dei Diritti, organizzata dall’Unicef, ha fatto tappa a Palazzo Lascaris. Il presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, è sceso per incontrare il vertice della colonna che si snodava da piazza Solferino a via Alfieri. Presenti la presidente regionale dell’Unicef, Maria Costanza Trapanelli e il presidente provinciale, Antonio Sgroi. "Questa manifestazione ci ha ricordato che l’impegno per i diritti dei bambini non deve mai venire meno - ha detto Boeti - . Viviamo in un mondo dove 2 miliardi e 700 milioni di persone sono in soprappeso, 700 milioni sono obese e, contemporaneamente, 1 miliardo di persone vivono con 2 dollari al giorno e si addormentano la sera senza un bicchiere d’acqua potabile". (segue) (Rep)