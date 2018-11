Regione: Boeti, impegnati per i diritti dei bambini (3)

- Si trattava del corteo celebrativo della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che ricorda, per la ventinovesima volta, la data in cui la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia venne approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il 20 novembre 1989. Questo per riflettere ancora una volta sulla condizione di vita di giovani e bambini che spesso sconta diritti negati in gran parte dei paesi del mondo. La marcia è stata organizzata in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. (Rep)