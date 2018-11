Sanità: Borrelli (Verdi), sommersa da formiche revocata sospensione del medico

- C'è stata la revoca della sospensione per il medico e un supplemento di indagine per gli infermieri. Al termine della indagine del Servizio ispettivo, inviato dai vertici della Asl Napoli 1 nell'Ospedale San Giovanni Bosco, dove una donna ricoverata era stata sommersa dalle formiche come denunciato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli della commissione sanità. "Aspettiamo di vedere i risultati delle inchieste interne e di quelle della Magistratura. Di certo – ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - ci aspettiamo dei risultati e l'individuazione di responsabilità chiare. Se al termine di questa vicenda nessuno risulterà responsabile di questo degrado la qualità del servizio non migliorerà mai. Per quanto ci riguarda continueremo a batterci per ottenere una bonifica interna ed esterna dell'ospedale da sempre sotto assedio e rischio di infiltrazioni della camorra sia nella gestione del parcheggio, che nelle gare d'appalto per le pulizia, la vigilanza privata, il bar e l'incredibile ristorante interno".(Ren)