Napoli: bambini da tutto il mondo per ‘Marano Ragazzi Spot Festival’ (2)

- Bambini e ragazzi di ogni età sono attesi da tutto il mondo nella cittadina alle porte di Napoli e con le loro produzioni di spot e cortometraggi racconteranno i valori della legalità, della giustizia sociale, della pace, della difesa dell’ambiente, dell’amicizia fra i popoli, il dialogo interculturale e interrazziale, della parità di genere, per costruire insieme un futuro migliore, improntato alla condivisione, alla lealtà, all’operosità, dove a ciascuno sia riconosciuto il diritto di esercitare la “parola”. In questa occasione, i giovani, hanno la possibilità di mostrare i propri spot di stampo sociale, realizzati in collaborazione con le proprie scuole, e di partecipare ai numerosi contest che fanno parte del fitto programma del Marano Festival. Cinque concorsi, 11 eventi-rassegne, 1295 filmati da tutto il mondo, 25 nazioni rappresentate, 3 giurie, 7 schermi, 8 location (a Marano: Auditorium “Giancarlo Siani Casa del Festival”, Teatro “Vittorio Alfieri”, Teatro “Massimo D’Azeglio”, Auditorium “Carlo Levi”. A Napoli: Nuovo Teatro Sanità, Centro Studi Europei Nisida) sono i numeri della iniziativa. Fra gli eventi: “A scuola di Cinema, raccontando un monumento” realizzato in collaborazione con la a Direzione Generale per le politiche culturali della Regione Campania; ”BoB - best of best” la rassegna delle nomination dei principali Festival internazionali degli Audiovisivi Scolastici; “Qui Nisida… si può fare” che racconta le esperienze realizzate dalle scuole con l’Istituto Penale Minorile di Nisida; e ancora a Nisida “Fotogrammi dal Carcere” realizzato in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere con 9 film prodotti in carceri italiani su esperienze teatrali; l’incontro “Sguardi di Memoria” con i familiari delle vittime innocenti di criminalità e i video del progetto della Fondazione Pol.I.S. “Non Invano”; la mostra “A regola d’Arte, La Costituzione al museo” un percorso interattivo tra Arte e Costituzione Italiana, realizzato in collaborazione c on il Polo Museale della Campania, per celebrarne il 70° anniversario dell’entrata in vigore. (segue) (Ren)