Napoli: 22 novembre, incontro alla Federico II con il Ministro Costa

- Si terrà il 22 Novembre, presso il Centro Congressi Federico II in via Partenope, l'incontro su "Plastiche, ecosistemi e biodiversità: strategie per la tutela degli ecosistemi acquatici e terrestri dell'inquinamento delle plastiche", con la partecipazione del ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Interverranno all'incontro successivamente i saluti del rettore UNINA, Gaetano Manfredi, il Direttore del dipartimento UNINA di Medicina veterinaria e produzioni animali Gaetano Oliva, il docente UNINA , Vincenzo Peretti, docente master CABEu UNINA Fiorella Zabatta, vicesindaco comune di Pozzuoli e il consigliere regionale della commissione Sanità e sicurezza sociale, Francesco Emilio Borrelli. Si avranno poi gli interventi di Luigi Esposito, docente UNINA e master CABEu, direttore MoGAE, Roberto Danovaro, docente UNIVPM, presidente stazione zoologica Anton Dohrn e Aniello Anastasio, docente UNINA- CriSSaP sul conflitto tra plastica, biodiversità e sicurezza alimentare e Piero Salatino, docente UNINA dip. Ingegneria chimica sulle filiere per lo sviluppo sostenibile. L'incontro si concluderà con Antonino Miccio, direttore area marina protetta Punta Campanella e responsabile dell'area Marina Regno di Nettuno che presenterà il progetto innovativo con i pescatori locali per la pulizia del mare realizzato proprio dall'Area Marina Protetta Regno di Nettuno che comprende le isole di Ischia e Procida.(Ren)