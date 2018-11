Inquinamento: M5S, sul fiume Sarno insieme i colleghi di camera e senato

- “Da 40 anni le comunità di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Pompei, Scafati e Sarno sono costrette a convivere a ridosso di una bomba ecologica, è il momento di dare risposte a tutta questa gente”, lo hanno denunciato le Deputate del Movimento 5 stelle Teresa Manzo e Carmen Di Lauro, insieme alla deputata Virginia Villani e la senatrice Luisa Angrisani. “Ciascun rappresentante istituzionale, a qualunque livello, ha il dovere di porgere le sue scuse, unite a un impegno concreto che non si limiti ai soli annunci. La natura dà, l'uomo toglie. Con il Movimento 5 stelle al Governo, avremo gli atti concreti che le nostre comunità attendono da tanto, troppo tempo. Il Sarno e la costa vesuviana di Castellammare e Torre Annunziata devono tornare ad essere bellezza e noi, in questo senso, ci impegneremo al massimo". "Da quando sono stata eletta mi sono impegnata particolarmente sui temi ambientali: il Fiume Sarno soprattutto è un argomento che da anni mi vede impegnata per sensibilizzare le istituzioni affinché si impegnino nelle risoluzioni”, lo dice la Senatrice del Movimento 5 stelle Luisa Angrisani. “Sabato mattina il Ministro Costa sarà con noi a Scafati: insieme ai miei colleghi portavoce e agli attivisti, potrò mostrargli lo scempio in cui versa il nostro fiume”. Infine, la Deputata Virginia Villani: “Il nostro appuntamento con il ministro Sergio Costa a Scafati nasce con lo scopo di prendere insieme a lui, un impegno in merito a questo disastro ambientale che dobbiamo assolutamente risolvere mettendo in campo progetti innovativi per dare una svolta concreta al disinquinamento del fiume Sarno, prima che sia troppo tardi per le popolazioni di un territorio degradato e dannato da continui rischi ambientali”. La presenza del Ministro Costa è stata fortemente voluta dai Portavoce nazionali del MoVimento 5 Stelle e dai consiglieri regionali e comunali delle province di Napoli e Salerno. L'appuntamento con il ministro Costa sarà il 24 novembre a Scafati (Sa) alle ore 9,30 in piazza Aldo Moro.(Ren)