Rifiuti: Casciello (FI) governo scarica responsabilità su medici e prefetture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessun impegno preciso è stato preso sugli interventi per completare il ciclo dei rifiuti a rischio di grave crisi in Campania anche per l'incapacità mostrata dalla Regione di De Luca – ha continuato il deputato campano di Forza Italia -. Da mesi aspettavamo un Decreto Legge che il Ministro Costa aveva promesso agli elettori e a tutti i cittadini e ieri abbiamo scoperto che era l'ennesima promessa non mantenuta dei cinque stelle, per scoprire che per gennaio è stato annunciato il deposito di un disegno di legge». «La passerella di Caserta è servita però al Ministro Di Maio che ha scoperto le contraddizioni esplose nella sua Pomigliano d'Arco dove i suoi cinque stelle bocciano l'impianto di compostaggio di meno di 30mila tonnellate che invece oggi invoca dai microfoni della radio. L'On. Di Maio anche su questo ha taciuto ed ha sicuramente mostrato meno coraggio di quelle persone vittime della terra dei fuochi che ieri erano presenti a Caserta”. (Ren)