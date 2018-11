Napoli: dispositivo traffico temporaneo per riprese Gomorra 4

- Per consentire le riprese della serie Gomorra 4, è stato istituito per la sola giornata del 28 novembre un particolare dispositivo di traffico in via Fuortes - via Grieco - via U.P. Giurleo ricadente nella Municipalità 6. In particolare, istituire il divieto temporaneo di sosta con rimozione e di transito veicolare dalle ore 07.00 alle ore 17.00 del 28 novembre nelle seguenti strade: Fase, dalle ore 07.00 e fino alle ore 14.00 chiusura al transito veicolar in via Fuortes da via Purgatorio con l'intersezione di via U.P. Girleo, e via Grieco da intersezione con via Fuortes a via U. P. Giurleo; Fase II, dalle ore 10,00 e fino alle ore 17,00 chiusura al transito veicolare in via Fuortes da via Monsignor De Luca ad intersezione con via U.P. Giurleo - chiusura di via Grieco fino ad intersezione con via U.P. Giurleo - via U.P. Giurleo da via Fuortes fino ad intersezione con via Tammaro, chiusura dell'intersezione con cupa dell'Oliva. Dal presente provvedimento sono esclusi i veicoli dei residenti, i mezzi di soccorso, di emergenza, delle forze dell'ordine, protezione civile e quelli a servizio di persone diversamente abili.(Ren)