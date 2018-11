Lavoro: Fiom, domani presidio Industria Italiana Autobus

- "Nella serata di ieri il Ministro Luigi Di Maio aveva annunciato che oggi sarebbe stato convocato un tavolo al Mise, ma non c'è stato nessun incontro. Continua quindi il black out di informazioni sul futuro degli stabilimenti di Industria Italiana Autobus. Nella giornata di domani si terrà l'assemblea dei soci che dovrà decidere del futuro delle lavoratrici e dei lavoratori di Bologna e di Flumeri (AV). I lavoratori dei due stabilimenti se non dovessero arrivare rassicurazioni, domani saranno in presidio a Roma dalle 11.00 davanti al luogo in cui si riunirà la proprietà". Lo hanno scritto in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil, Bruno Papignani, segretario generale Fiom Emilia-Romagna e Giuseppe Morsa, segretario generale Fiom Avellino.(Ren)