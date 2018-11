Napoli: prima volta orchestra San Carlo si esibirà in Canada

- Sotto la guida del maestro Maurizio Agostini l'orchestra del teatro San Carlo di Napoli si esibirà alla Maison Symphonique di Montreal con un programma che richiama i capisaldi della musica italiana, un grande omaggio a Gioachino Rossini di cui quest'anno ricorrono i 150 anni dalla morte. Il San Carlo è stato fondato nel 1737 ed il più antico teatro d'opera del mondo ancora attivo e questa è la prima volta dell'orchestra in Canada. Il concerto è stato organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Canada collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Montreal e rientra nel piano del Governo per la promozione dell'immagine dell'Italia. L’evento è inserito nella rassegna #Vivereallitaliana, iniziativa ideata per fare conoscere e fare amare le eccellenze e il bello che l'Italia offre in tutti gli ambiti, a partire da quello della musica.(Ren)