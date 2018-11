Rifiuti: Cangiano (FdI), metà risorse reddito cittadinanza per bonificare siti Campania

- "Tanta passerella e poca concretezza oggi a Caserta per la firma dell'ennesimo protocollo per la terra dei fuochi – ha dichiarato in una nota il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia, Gimmi Cangiano – i cittadini campani hanno bisogno di risorse immediate e non di misure spot. Basterebbe invece impegnare la metà delle risorse destinate per coprire il reddito di cittadinanza per bonificare tutti i siti inquinati e tossici che sono la vera causa dell'elevato tasso di mortalità. Se Di Maio e Salvini tengono alla Campania possono in questo modo cominciarlo a dimostrare concretamente. Solo utilizzando queste risorse in tempi rapidi si può dare una speranza ai cittadini campani".(Ren)