Dieta Mediterranea: presentato a Gustus il programma della Regione Campania (2)

- Al convegno di ieri, moderato da Luciano Pignataro, hanno partecipato: Filippo Diasco, direttore generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania; Maria Passari, dirigente AdG Feamp Campania 2014 - 2020 della Regione Campania; Antonio Limone, direttore generale Istituto Sperimentale Zooprofilattico del Mezzogiorno; Gaetano Pascale, past president Slow Food Italia; Aniello Anastasio, ordinario di Igiene e Tecnologia alimentare Università Federico II di Napoli. Per Limone "in Campania abbiamo un cibo di grande qualità, con piccole produzioni locali di gran pregio che, pero', sono in grande difficoltà. Occorrono deroghe, dobbiamo fare comprendere all’Europa che non possiamo fare a meno dei nostri prodotti di nicchia. "La dieta mediterranea deve garantire il solco di una tradizione e le biotecnologie devono essere al servizio della tradizione. Occorre, poi, rafforzare i controlli perché i consumatori sono sempre più consapevoli e vogliono avere informazioni dettagliate su cosa mangiano. Infine, dobbiamo pensare ad un osservatorio sul Mediterraneo, che è il mare della biodiversità e, per la sua ricchezza, è il più importante al mondo". Pascale si è soffermato in particolare sul fatto "che si pesca troppo e che, man mano che si è pescato di più, i pescatori sono andati sempre più in crisi. La soluzione, quindi, non è incrementare la quantita' di pescato, ma selezionare cosa pescare e per fare questo e' necessario studiare meglio gli ecosistemi marini ed adottare una normativa internazionale". Infine Anastasio, che ha evidenziato come il pesce rappresenti "una parte fondamentale di una dieta salutare per la loro composizione proteica e lipidica. Tuttavia alcuni fattori ne condizionano il consumo e vanno superati. Oltre alla ridotta shelf life, due importanti elementi rappresentano una barriera al consumo di pesce fresco: la considerazione del prodotto ittico come un pasto che necessita di tempo per la preparazione e lo scarso appeal del pesce fresco per i bambini". (segue) (Ren)