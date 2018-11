Diritti: Cerutti, al lavoro per una società più aperta - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora regionale ai Diritti, Monica Cerutti, questa mattina ha incontrato bambini e bambine che hanno manifestato per le vie del centro, insieme a Unicef, in occasione della marcia per il 29esimo anniversario della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. (Rep)