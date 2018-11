Rifiuti: Castellone (M5S), De Luca offende cittadini e medici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piuttosto che dar vita a sceneggiate utili solo a spostare l'attenzione mediatica dal merito e dall'efficacia del protocollo anti roghi – ha proseguito la senatrice del Movimento 5 Stelle e capogruppo in Commissione Igiene e Sanità Maria Domenica Castellone -. De Luca si preoccupasse di rendere efficace il sistema di aggiornamento dei registri tumori territoriali, strumenti di fondamentale importanza per la ricerca e l'individuazione delle migliori terapie, oltre che per lo studio di fattori di incidenza in determinate aree territoriali dove è alto il tasso di neoplasie. Un'attività che trova il suo completamento nella nostra proposta di istituzione di una rete nazionale dei registri tumori, nei giorni scorsi approvata con voto unanime dall'aula del Senato. Nel definire "marchetta" il ricorso a progetti di medicina territoriale, De Luca ha offeso i cittadini della Campania e i tanti professionisti che hanno offerto il loro contributo per la tutela e la salvaguardia della salute". (Ren)