Sanità: confronto in Consiglio regionale su prelievi di sangue dai defunti, la sperimentazione arriverà in tutte le Asl del Piemonte

- L’assessora Giovanna Pentenero, per conto dell’assessore alla Sanità Antonio Saitta, oggi in Consiglio regionale ha spiegato: "L’Asl di Torino e la To4 hanno già avviato il prelievo ematico dai defunti e l’archiviazione dei campioni per eventuali indagini della magistratura e per altri scopi. Presto tale pratica, prevista dalla legge, sarà estesa a tutte le Asl piemontesi. Non è previsto alcun costo per i cittadini". Lo ha detto in risposta all’interrogazione di Andrea Tronzano (Fi), che aveva chiesto: "Quale sarà la durata della sperimentazione e l’entità della tariffa di applicazione sul prelievo di sangue del defunto prima della cremazione? E quale forma di comunicazione è stata predisposta verso i cittadini per spiegarne le finalità”. (segue) (Rep)