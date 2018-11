Sanità: confronto in Consiglio regionale su prelievi di sangue dai defunti, la sperimentazione arriverà in tutte le Asl del Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La normativa - ha chiarito l’assessora - prevede l’obbligo per il medico necroscopo, in caso di cremazione, di raccogliere da cadavere, conservandolo per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici e annessi cutanei per eventuali indagini, individuando un sistema di raccolta e conservazione dei campioni finalizzata ai parametri di sostenibilità della procedura. Nella fase sperimentale, si è stabilito di attivare le procedure presso le Asl Città di Torino e To4, conclusa la quale ogni azienda dovrà uniformarsi non prevedendo alcuna tariffa specifica. A sperimentazione conclusa sarà fornita ampia comunicazione ai cittadini attraverso i Comuni e sui siti di Regione e Asl”. (segue) (Rep)