Rifiuti: sindaco Acerra, no a una quarta linea dell'inceneritore. La città ha già dato troppo

- "Ad Acerra la quarta linea non la farete! La Città di Acerra è contro l'ipotesi di realizzare una quarta linea dell'inceneritore. Questa amministrazione, insieme a tutta la città, sarà contro questa scellerata e pericolosa scelta politica che ancora una volta scarica sul territorio di Acerra l'ennesima emergenza rifiuti a discapito della sola comunità che sopporta da anni l'impianto che brucia i rifiuti di tutta la Regione Campania". Lo ha detto il sindaco di Acerra Raffaele Lettieri. "Chiediamo al presidente della Regione Campania De Luca - ha aggiunto - di rivedere il piano regionale dei rifiuti e di abbandonare ogni ipotesi di realizzare la quarta linea all'inceneritore di Acerra. Chiediamo al Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro On. Luigi Di Maio di provvedere ad adottare provvedimenti legislativi chiari che impediscano la realizzazione di un'altra linea nell'impianto di Acerra e che vietino ogni ulteriore imposizione sul nostro territorio". "Le ragioni di queste richieste sono note: il territorio della città di Acerra - ha spiegato Lettieri - ha già pagato tanto e tuttora sopporta lo smaltimento dei rifiuti di tutta la Regione; è il territorio scelto, più di dieci anni fa, dallo Stato come vittima sacrificale per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti di tutta la Regione. Una visione che tragicamente ritorna oggi dopo dieci anni, al prospettarsi di una nuova emergenza. E' venuto il momento che la Regione Campania di De Luca abbandoni questo accanimento ed il Governo del Presidente Conte e del Ministro Di Maio adottino provvedimenti per fermare ogni ampliamento e per evitare ulteriori imposizioni". (segue) (Ren)