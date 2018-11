Rifiuti: sindaco Acerra, no a una quarta linea dell'inceneritore. La città ha già dato troppo (3)

- "La Regione Campania ed il presidente De Luca, piuttosto, anziché sacrificare e danneggiare nuovamente la città di Acerra - ha detto ancora Lettieri - si impegnino a rispettare finalmente quanto sottoscritto anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri negli ultimi mesi dell'emergenza rifiuti (agosto 2009), quando furono assunti precisi impegni con la città, tra i quali la rimozione ecoballe ed altri rifiuti abbandonati e nonché vari interventi di bonifica, mai realizzati. La giunta ed il consiglio Regionale blocchino il rilascio da parte degli uffici regionali di altre autorizzazioni ad impianti che trattano rifiuti nella nostra area che violano gravemente il criterio del 'cumulo degli impatti', e si sbrighino ad approvare una moratoria contro l'insediamento di nuovi, eventuali, impianti inquinanti. Questi sono gli atti dovuti che oggi la Città attende, non altre pericolose e deliranti idee strumentali che respingiamo fortemente". "La Regione Campania tenga conto del carico ambientale patito da Acerra e dai suoi abitanti, eviti di affrontare il problema dei rifiuti con la scelta politica, avallata da qualche esponente locale, di gravare su un territorio già martoriato per non creare conflitti altrove. Il presidente De Luca riveda il suo piano. Non realizzerà la quarta linea ad Acerra. Il ministro Di Maio si impegni per un provvedimento di legge che fermi l'ampliamento dell'inceneritore e vieti la realizzazione e l'insediamento di altri impianti inquinanti. Acerra ha già dato, troppo", ha concluso il sindaco. (Ren)