Campania: la Regione promuoverà imprese e scuole a Milano

- E’ stato dedicato alla tutela del Made in Italy e ai rischi derivanti dal fenomeno dell’italian sounding il Pmi day 2018 - la Nona Giornata Nazionale delle Piccole e medie Imprese - svoltasi nei giorni scorsi all’Unione industriali Napoli. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Piccola Industria di Confindustria con l’obiettivo di avvicinare il mondo delle imprese e quello delle scuole, ha visto come protagonisti imprenditori e vertici associativi di Confindustria, Istituzioni, studenti, esperti e dirigenti scolastici. All’evento hanno partecipato gli studenti degli istituti superiori ‘Caruso’ e ‘Siani’, di Napoli, ed ‘Europa’, di Pomigliano d’Arco, che nei giorni scorsi hanno visitato tre aziende partenopee iscritte all’Unione Industriali Napoli: Grania (pasta), Varriale Group (filiera gastronomica e dolciaria) e Sorì Italia (mozzarella di bufala). Nel corso dell’incontro sono stati proiettati i video delle visite aziendali e tre spot informativi nei quali circa 130 studenti sono stati coinvolti, attivamente e innovativamente, da videomaker, nella comunicazione e promozione del Made in Italy e dei rischi derivanti dall’Italian Sounding. Ai migliori lavori sarà assegnato un premio. Ai fini della massima divulgazione dei valori rappresentati, anche la Regione Campania – oltre Confindustria Bruxelles e varie testate giornalistiche – promuoverà presso gli investitori nazionali e internazionali gli spot realizzati dagli studenti napoletani, proiettandoli nello Show Room di Milano di prossima apertura con l’obiettivo di favorire le produzioni tipiche e di eccellenza del nostro territorio. (segue) (Ren)