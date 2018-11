Rifiuti: sindaco Acerra, no a una quarta linea dell'inceneritore. La città ha già dato troppo (2)

- "Regione e Stato - ha affermato il sindaco di Acerra - ricordino che nei primi anni 2000, da più parti, fu proposta, soprattutto sotto l'egida del Vescovo Mons. Riboldi, la creazione ad Acerra di un polo pediatrico. Quel progetto è svanito nel nulla, mentre, superando tutte le resistenze locali, lo Stato ha imposto, con legge, la realizzazione e messa in esercizio dell'unico inceneritore della Regione Campania, che risulta essere il più grande d'Europa. Tutti ricordino che grazie alla Città di Acerra, che ha dovuto subire un ulteriore impatto ambientale e sanitario, la Campania è uscita dall'emergenza rifiuti. Ora diciamo basta, la quarta linea ad Acerra non si farà". "Riteniamo - ha proseguito Lettieri - che in passato si sia fatta una scelta politica ben precisa: sacrificare un territorio a vocazione agroalimentare già martoriato dal punto di vista sanitario ed ambientale per salvaguardare altri territori non compromessi. Non consentiremo che ciò accada di nuovo, non permetteremo ulteriori danni. Pretendiamo invece che si alleggerisca il carico ambientale sul nostro territorio". "Si fermi la realizzazione della quarta linea ad Acerra - ha intimato Lettieri - si adotti una legge che impedisca di gravare la situazione ambientale di un'area territoriale con il maggiore tasso di giovani e bambini che, com'è noto, sono i soggetti più esposti alle patologie tumorali connesse all'inquinamento ambientale". (segue) (Ren)