Terremoti: il 23 novembre tavola rotonda Ingv-Protezione civile a Grottaminarda (Av)

- Il 23 novembre 2018, presso la Sede Irpina dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si terrà una Tavola Rotonda aperta alla cittadinanza organizzata dall’Ingv e dalla Protezione Civile della Regione Campania, insieme con l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Anpas) ed il comune di Grottaminarda, per confrontarsi sui nuovi strumenti oggi a disposizione utili ad affrontare un evento simile a quello del terremoto del 1980 in un territorio così aspro ed esteso. Dopo un eccezionale percorso guidato all’interno della Sede dell’Ingv che illustrerà gli strumenti scientifici per la sorveglianza sismica e le attività della colonna mobile della protezione civile Anpas, alla Tavola Rotonda si incontreranno: Luigi D’Angelo, Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze del Dipartimento della Protezione Civile; Francesca Bianco, Direttore della Sezione di Napoli dell’INGV “Osservatorio Vesuviano”; Claudia Campobasso, Dirigente Protezione Civile, emergenza e post-emergenza della Regione Campania; Carmine Lizza, Responsabile Nazionale della Protezione Civile ANPAS; Rosa D’Eliseo, Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino; Romano Camassi, Primo Tecnologo dell’INGV. Modera Amedeo Picariello, giornalista di “Irpinia TV”. (Ren)