Sant’Antimo (Na): nasce Lab.it, la società civile scende in campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce a Sant’Antimo Lab.it un Centro Studi costituito da professionisti e studenti con l’obiettivo, si legge nel ‘manifesto’ della neonata associazione, di dare un contributo qualificante alla vita sociale e politica di Sant’Antimo ma non solo. Lab.it si propone come “società civile che prende coraggio e scende in campo per aprire un dialogo con i cittadini, con le istituzioni, con i protagonisti della politica e le associazioni, raccogliendo la forte domanda di confronto, sui temi più sentiti di carattere nazionale, regionale e locale, ma mantenendosi lontani e distanti da bandiere di parte o dalle cruente arene delle polemiche a tutti i costi”, hanno sottolineato al Centro Studi, che nei prossimi giorni lancerà il primo evento ufficiale, un incontro con la città “per farci conoscere, per rilanciare una visione politica ed un approccio diverso da quello delle tifoserie da stadio e che dunque guardi esclusivamente a ciò che davvero vogliamo lasciare ai nostri figli”. Nel ‘manifesto’ del Centro Studi forte il rinvio alla “serietà, alla dedizione, alla competenza che l’impegno assunto richiede”. “Ma lo dobbiamo alla nostra città, alle generazioni future”.(Ren)