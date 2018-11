Acerra (Na): cordoglio sindaco Lettieri per morte Assistente Capo Crivelli

- “Questa mattina abbiamo comunicato al Questore di Napoli Dott. De Iesu e al Vice Questore Commissario di Acerra Dott. Antonio Galante la partecipazione per il dolore che ha colpito la Polizia di Stato, in particolare il Commissariato di Acerra, per la tragica perdita dell'Assistente Capo Coordinatore, addetto alla Polizia Scientifica della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Acerra, Pasquale Crivelli. Alla Polizia di Stato e ai familiari di Pasquale Crivelli rinnoviamo le nostre sentite condoglianze e la nostra vicinanza. Questo terribile incidente ha tolto la vita a un servitore dello Stato che per più di venti anni ha svolto il proprio lavoro con impegno, professionalità e dedizione sul territorio di Acerra, facendo crescere la nostra sicurezza, e per questo esprimiamo la nostra gratitudine a lui e a tutti coloro i quali, a rischio di mettere a repentaglio la vita, tutelano con il loro lavoro al servizio della collettività, la sicurezza di tutti noi”. Così il sindaco di Acerra Raffaele Lettieri per la morte dell'Assistente Capo Coordinatore, addetto alla Polizia Scientifica, in servizio presso il Commissariato della Polizia di Stato di Acerra, Pasquale Crivelli.(Ren)