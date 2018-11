Rifiuti: Bonafede, valuteremo se inasprire le pene per i reati ambientali

- "La legge sui reati ambientali è giovane e ne stiamo verificando l'efficacia. Valuteremo se occorrono correttivi. All'esito della verifica su questa legge in vigore da tre anni decideremo se occorre un inasprimento delle sanzioni per i reati ambientali". Lo ha spiegato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in conferenza stampa a Caserta. (Ren)