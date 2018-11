Rifiuti: Salvini non partecipa a conferenza stampa a Caserta

- Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non sta partecipando alla conferenza stampa sulla firma dell'intesa tra il governo e le istituzioni campane per la Terra dei Fuochi. Al tavolo della sala stampa della prefettura di Caserta ci sono il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio, i ministri Elisabetta Trenta, Alfonso Bonafede, Sergio Costa, Elisabetta Trenta e il sottosegretario Armando Bartolozzi. "Il ministro Salvini si è dovuto allontanare per un impegno al Viminale", ha spiegato Conte. (Ren)