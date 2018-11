Rifiuti: Di Maio, per costruire termovalorizzatori ci vogliono anni. Noi dobbiamo affrontare l'emergenza

- "Per costruire un inceneritore ci vogliono 5-6 anni, noi ora dobbiamo affrontare l'emergenza: dobbiamo aumentare il livello di raccolta differenziata e coinvolgere le comunità per la costruzione degli impianti". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio in conferenza stampa a Caserta. (Ren)