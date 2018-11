Scuola-Lavoro: firmato a Pomigliano D'Arco il Protocollo Miur-Mise per orientare e rafforzare le competenze dei giovani studenti

- Rafforzare le competenze dei giovani e favorire l'orientamento verso una scelta formativa e occupazionale consapevole al termine del percorso di studi. Potenziare attività laboratoriali, metodologie didattiche innovative e modalità di apprendimento al di fuori dell'ambito scolastico per dare ai ragazzi la possibilità di sviluppare maggiori e diverse conoscenze e abilità. Stimolare una sempre maggiore collaborazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione, i territori e il mondo del lavoro. Informare le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado in maniera adeguata sulle opportunità e sugli sbocchi occupazionali a loro disposizione. Sono alcuni degli obiettivi del Protocollo d'intesa tra il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca siglato oggi a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, dal ministro Luigi Di Maio e il sottosegretario Salvatore Giuliano. La firma è avvenuta nell'ambito del convegno "Giornata delle Telecomunicazioni" che si è tenuta presso l'Auditorium dell'Istituto tecnico statale settore tecnologico "E. Barsanti". "Il nostro obiettivo è quello di sviluppare le competenze tra i giovani, promuovendo anche il lavoro di qualità - ha dichiarato il ministro Di Maio - . Per questo motivo stiamo riformando il programma scuola-lavoro, affinché l'alternanza consenta agli studenti di andare a fare esperienza in azienda o in una struttura della pubblica amministrazione". "Il mondo è in continua evoluzione e la scuola deve stare al passo con esso - ha affermato il sottosegretario Salvatore Giuliano - . E allo stesso tempo deve orientare gli studenti, dare loro strumenti per fare scelte consapevoli in una società che cambia rapidamente e costantemente. È per questo che riteniamo sia doveroso puntare sulle competenze trasversali. Ben vengano intese come questa che sigliamo oggi. Abbiamo bisogno del contributo di tutti, compreso quello dei giovani, per ridisegnare un sistema di istruzione che guardi alle effettive esigenze dei ragazzi e del Paese". (segue) (Ren)