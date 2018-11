Scuola-Lavoro: firmato a Pomigliano D'Arco il Protocollo Miur-Mise per orientare e rafforzare le competenze dei giovani studenti (2)

- Con questo Protocollo Miur e Mise intendono promuovere un maggiore raccordo tra scuola e territorio per offrire alle studentesse e agli studenti occasioni formative di qualità e rendere sempre più efficace l'azione didattica ed educativa, al fine di far acquisire ai ragazzi competenze trasversali, tecnico-professionali, relazionali, manageriali, nel settore della politica industriale, del commercio internazionale, delle comunicazioni e dell'energia, utili per il loro futuro. In particolare, i due Dicasteri promuoveranno, nel rispetto dei Piani triennali dell'offerta formativa adottati dalle scuole nell'ambito della propria autonomia, la collaborazione tra le scuole e le unità operative del Mise, che potranno stipulare convenzioni per la realizzazione di iniziative educative e formative di qualità rivolte alle studentesse e agli studenti, sui temi della politica industriale, del commercio internazionale, delle comunicazioni e dell'energia; attiveranno iniziative per rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle esigenze del mercato del lavoro; promuoveranno attività di orientamento a livello territoriale per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, tenendo conto delle prospettive di studio universitario e non e occupazionali offerte dal territorio; favoriranno l'inclusione di ragazzi con disabilità nel percorso di studi successivo e nell'inserimento nel mondo del lavoro. Il Mise si impegnerà a rendere disponibili le proprie unità a livello territoriale per accogliere gli studenti in progetti formativi di qualità, per co-programmare insieme alle scuole le attività e affiancare i tutor formativi. E promuoverà l'iscrizione di queste unità nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. È prevista, infine, l'organizzazione di una Conferenza pubblica con cadenza annuale per presentare e discutere i risultati conseguiti nell'ambito delle attività previste dall'accordo. (Ren)