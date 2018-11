Inceneritori: Verdi Campania presentano mozione per prossimo Consiglio Regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sono susseguiti diversi commenti in merito alle dichiarazioni del ministro Salvini, c'è chi addirittura ha fatto paragoni con la Danimarca e il suo utilizzo degli inceneritori per il riscaldamento delle case - ha aggiunto il consigliere Borrelli -. La Campania però non è la Danimarca e non ha la necessità di riscaldare per la maggior parte dell'anno le sue città attraverso l'energia prodotta dall'incenerimento dei rifiuti. Il nostro problema attualmente è lo smaltimento della frazione umida che siamo costretti a portare fuori regione al costo anche di 250€ a tonnellata. Per risolvere questi problemi bisogna realizzare i siti di compostaggio previsti dal piano dei rifiuti regionale che risolverebbero la gran parte delle difficoltà evitando il trasporto della frazione umida fuori regione, l'inquinamento dovuto al trasporto su gomma e il costo elevatissimo del trasferimento fuori regione che incide molto sulla bolletta dei rifiuti degli utenti". "Dunque nel programma regionale non deve rientrare la costruzione di nuovi inceneritori, che sono oramai obsoleti, ma un maggior riciclo, riuso e la realizzazione di nuovi siti di compostaggio come d'altronde prevede il new deal dell'Unione Europea" ha concluso il consigliere Borrelli. (Ren)