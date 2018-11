Campania: nasce cabina di regia a favore figli donne vittime violenza di genere

- "Priorità agli interventi a favore dei figli delle donne vittime di violenza di genere, per ridare fiducia e speranza a tutti i bambini e gli adolescenti a cui è stato negato un futuro sereno per mano dei loro stessi genitori". Così Flora Beneduce, consigliere regionale campana di Forza Italia e componente della cabina di regia, insieme alla collega consigliere Bruna Fiola, istituita per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 35/17 volti a favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli. "Sono particolarmente soddisfatta del clima di fattiva collaborazione in cui stamane si sono svolti i lavori della Cabina di regia riunitasi con l'obiettivo di dare piena attuazione a quanto stabilito dalla normativa regionale". "Sosterremo con azioni concrete le donne e i loro figli – ha commentato la consigliera – fornendo un sostegno per allontanarli da contesti familiari difficili e rischiosi". "Ridare dignità a chi ha subito violenza fisica e morale – ha continuato la consigliera – significa rispondere ai tanti bisogni di crescita e inclusione delle donne e dei loro figli". "Abbiamo iniziato un percorso a fianco delle donne della nostra regione per rafforzare e contrastare ogni forma di violenza; oltre la solidarietà bisogna attivarsi per creare le giuste condizioni per fare rete non lasciando sole di fronte alla violenza le madri e i loro figli" ha concluso Beneduce.(Ren)