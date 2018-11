Ludopatia: Regione, negli ultimi due anni ridotto di mezzo miliardo il volume di gioco d'azzardo (3)

- Per la consigliera Nadia Conticelli (Pd) non va dimenticato che lo scopo della legge 9/2016, che prende in considerazione solo il gioco legale perché quello illegale va combattuto con altre armi, non è abolire il gioco legale ma limitarne gli eccessi e le distorsioni. Per il consigliere Andrea Tronzano (Fi) - che ha presentato una serie di emendamenti sul tema che verranno discussi dall’Aula nell’ambito del disegno di legge “Omnibus” - è competenza del Consiglio regionale valutare cambiamenti alla legge e cercare soluzioni che non ricadano sulla pelle dei lavoratori. Esprimendo riserve sull’utilità del “distanziometro”, ha sottolineato che il Piemonte non può permettersi di stroncare un settore come il gioco d’azzardo, che oggi rappresenta la terza economia in Italia. (segue) (Rep)