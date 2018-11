Fondi europei: Moretta (Commercilisti), un tavolo tecnico tra Bruxelles e Napoli

- "Un tavolo tecnico permanente tra Bruxelles e Napoli per l'utilizzo sostenibile dei fondi comunitari diretti per lo sviluppo del Sud. L'obiettivo è condividere le esigenze dell'imprenditoria del Mezzogiorno con gli strumenti di crescita europei, anche in vista della nuova programmazione 2021-2027". La proposta è arrivata da Vincenzo Moretta, numero uno dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili partenopei ed è stata accolta favorevolmente da Andrea Cozzolino, vicepresidente Commissione per lo sviluppo regionale al Parlamento europeo, nel corso del forum "I finanziamenti europei diretti e indiretti" promosso dall'Odcec di Napoli. "I commercialisti traducono le norme agli imprenditori, consentendogli di usufruire di agevolazioni finanziarie per avanzare progetti di sviluppo, industrializzazione e startup. Operiamo in un Paese - ha aggiunto Moretta - che è il terzo per soldi erogati all'Europa e il penultimo per fondi spesi: c'è un sistema da migliorare e perfezionare soprattutto al Sud, dove le esigenze creditizie delle imprese sono ben evidenti". (segue) (Ren)