Rifiuti: Di Maio, combustione seriale non è casuale. Coinvolgere comunità per sconfiggere Terra dei Fuochi

- "Combustione seriale non è un caso. C'è una trasformazione del fenomeno Terra dei Fuochi: per combatterlo bisogna coinvolgere le comunità. E' arrivato il momento del monitoraggio, della sorveglianza, del coinvolgimento dei medici di base. Anche l'Ispettorato del Lavoro sarà in prima linea per chiudere le aziende non in regola". Lo ha detto in conferenza stampa a Caserta il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio. (Ren)