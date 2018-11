Vesuvio: Borrelli (Verdi), si continua a sversare rifiuti

- 21 associazioni ambientaliste in difesa del parco del Vesuvio presentano oggi un dossier alla Procura di Napoli, ai sindaci delle città limitrofe e all'Ente Parco sul continuo sversamento illegale dei rifiuti nelle aree protette. "Quello che il Vesuvio continua a subire, dopo gli incendi della scorsa estate, è abominevole. Questi criminali che operano sistematicamente nel lasciare rifiuti, tossici e non, in uno dei parchi più importanti d'Italia è un fatto gravissimo – ha commentato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli -. Siamo vicini alle associazioni, i cittadini e comitati civici per ostacolare e colpire questi delinquenti una volta per tutte, arrestando questa distruzione e colpendo i delinquenti. Con le sentinelle Verdi aiuteremo in ogni modo chi difende il nostro territorio".(Ren)