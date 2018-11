Inceneritori: Verdi Campania presentano mozione per prossimo Consiglio Regionale

- All'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Regionale prevista per il 28 Novembre si discuterà la mozione firmata dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli sulle dichiarazioni del ministro Salvini in merito alla costruzioni di nuovi inceneritori in Campania. Nella mozione viene ribadita la secca contrarietà alla realizzazione di questi impianti e invece il sì ai siti di compostaggio. "Grazie al programma di raccolta differenziata e riuso, la nostra regione ha già da tempo raggiunto notevoli obiettivi: un aumento dei rifiuti differenziati recuperati e il riconoscimento nazionale di diversi comuni per la miglior raccolta differenziata. La Campania è la prima regione del sud Italia per raccolta differenziata con un dato che supera ormai il 52%" ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. (segue) (Ren)