Napoli: Giornata Internazionale contro violenza alle donne

- Martedì 20 novembre alle ore 10.00 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza della Delegata alle Pari Opportunità Simonetta Marino, verrà illustrato alla stampa il programma della rassegna "Tenimmoce Accussì". La rassegna, che durerà dal 20 novembre al 18 dicembre, è ideata e promossa dalla Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità in collaborazione con gli Assessorati: alle Attività Produttive, alla Scuola, ai Giovani, ai Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, alla Cultura, al Welfare le 10 Municipalità e gli organismi di parità, gli Istituti Scolastici e le associazioni del territorio. Le iniziative si terranno dal 20/11/2018 "Giornata Internazionale per i Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza" e il "Transgender Day of Remembrance", al 18 dicembre, "Giornata Internazionale per i Diritti dei Migranti" per aderire anche alle celebrazioni previste per queste altre due importanti date. Interverranno le Assessore Annamaria Palmieri, Alessandra Clemente, Laura Marmorale, Monica Buonanno, Roberta Gaeta e l'Assessore Gaetano Daniele. La manifestazione intende proporre, invece, una riflessione e una pratica di relazione, libera dagli stereotipi di genere, che sia esemplare del rispetto e della tutela della dignità di tutti gli esseri umani, in grado cioè di riconoscere il valore delle differenze, con particolare attenzione alla libertà e all'autodeterminazione delle donne e di coloro che si identificano nel genere femminile.(Ren)