Rifiuti: Ronghi (Sud Protagonista), protocollo d'intesa a Caserta è film già visto

- "L'ennesimo Protocollo di Intesa che verrà firmato oggi, alla Prefettura di Caserta, è un 'film' già visto e che, in attesa di risorse finanziarie, prevederà qualche militare in divisa che costringerà delinquenti e Rom a bruciare i rifiuti in altri luoghi". E' quanto ha affermato il Segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi. "Ricordiamo a coloro che firmeranno il Protocollo di intesa che la Campania è la regione dove si muore di più per patologie tumorali e dove le aspettative di vita sono minori", ha aggiunto Ronghi, sottolineando che "il pubblico deve assumersi la responsabilità del coordinamento e del controllo del piano dei rifiuti e delle bonifiche per porre in campo, da subito, un reale piano regionale dei rifiuti che non sia il solito 'libro dei sogni', ma che trovi immediata e concreta attuazione per il superamento delle discariche, l'incremento della raccolta differenziata, l'avvio di un nuovo termovalorizzatore, e soprattutto delle bonifiche". "Bisogna dare avvio agli Ato e alla ricollocazione del personale Cub, vera e drammatica situazione sociale, - ha aggiunto Orlando Cioffi, dirigente di Sud Protagonista - incrementare la percentuale di raccolta differenziata e conseguente riduzione del rifiuto non riciclabile nel termovalorizzatore già esistente, creando l'alternativa di un nuovo impianto a Salerno, peraltro già previsto nel piano della legge regionale Campania".(Ren)