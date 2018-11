Caserta: attivisti Lega, lavoratori e Legambiente all'esterno della Prefettura dove si riunisce il governo

- Ad attendere i membri del Consiglio dei Ministri che si riunisce oggi presso la Prefettura di Caserta, all'esterno dell'edificio, ci sono numerose bandiere della Lega, un presidio dei lavoratori dell'Unione sindacale di base e un altro di Legambiente. Il presidio degli immigrati organizzato dal Centro sociale "ex Canapificio" non è invece giunto davanti alla prefettura per disposizione della Questura; la protesta contro il Decreto Sicurezza si è fermata sotto i portici del Palazzo comunale. Al ministro Salvini e agli altri esponenti del Governo sarà comunque consegnata da Don Antonello Giannotti, della Caritas diocesana di Caserta, la recente lettera firmata da tutti i parroci casertani in cui si chiedeva di non depotenziare lo Sprar, il sistema di accoglienza per rifugiati che a Caserta ha permesso di integrare numerosi migranti, con attività di carattere sociale e sportivo. (Ren)