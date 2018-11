Napoli: Fimaa Campania chiude convenzione con Link Campus University

- La Federazione Italiana Mediatori e Agenti d'Affari presenta, venerdì 23 novembre alle ore 10,30 presso la sede di Confcommercio Campania (via Medina,40 Napoli), il corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale internazionale, previsto dalla Link Campus University, con una parte monografica dedicata al settore immobiliare e quindi di particolare interesse per tutti gli associati che desiderano, a condizioni vantaggiose, conseguire un titolo accademico di alto profilo professionale."Grazie alla sapiente opera di relazione tra Fimaa Roma e la Link Campus University, è stata sottoscritta una convenzione particolarmente favorevole per gli associati Fimaa che dovendosi dividere tra l'impegno lavorativo e gli ostacoli da superare quotidianamente trovano nel prestigioso ateneo un sostegno indispensabile al completamento delle competenze personali" – ga detto Vincenzo De Falco, presidente Fimaa Napoli – "Fimaa da sempre si batte per una formazione di alto profilo dei propri associati, non solo agenti immobiliari ma possessori di sofisticate specializzazioni". Si tratta di un percorso di laurea creato su una piattaforma web dove le lezioni dei singoli corsi potranno essere seguite facilmente in Rete, integrandole con il percorso specifico dedicato all'attività immobiliare. Inoltre, è prevista la possibilità di sostenere gli esami nella sede dell'Università a Napoli.(Ren)