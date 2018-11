Ludopatia: Regione, negli ultimi due anni ridotto di mezzo miliardo il volume di gioco d'azzardo

- Negli ultimi due anni, dall’approvazione della legge regionale 9/2016 sul contrasto alle ludopatie, il volume di gioco d'azzardo legale in Piemonte si è ridotto di oltre mezzo miliardo di euro, passando da un volume di 5,1 miliardi nel 2016 a una stima di 4,6 miliardi nel 2018 (nei tre anni precedenti il dato era stato in costante crescita: + 4,6% tra il 2013 e il 2016). Nello stesso periodo, le perdite dei giocatori piemontesi si sono ridotte del 17%, passando da 1 miliardo e 250 milioni nel 2016 a una stima di un miliardo e 30 milioni nel 2018, con un calo di circa 220 milioni in due anni. È quanto evidenziano i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli elaborati, su incarico della Regione, da Ires Piemonte, illustrati oggi in commissione alla presenza degli assessori alla Sanità, Antonio Saitta, e al Lavoro, Gianna Pentenero. (segue) (Rep)