Napoli: sindaco dispone per domani chiusura scuole e cimiteri per maltempo

- Il sindaco di Napoli, con propria ordinanza, visto anche che gran parte delle alberature radicate sul territorio comunale hanno subito forti danni a seguito dell'eccezionale evento atmosferico del 29 ottobre e che sono ancora in corso le relative attività di verifica e messa in sicurezza degli alberi, ha disposto la chiusura per la sola giornata del 20 novembre di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado. Nella giornata di domani 20 novembre i cimiteri cittadini, centrali e periferici, resteranno chiusi ma saranno garantite tutte le operazioni di interro e di polizia mortuaria. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un "avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica" valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani martedì 20. Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l'allerta è di codice arancione e prevede "precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Vento localmente forte dai quadranti meridionali, con raffiche nei temporali. Mare localmente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte". Il Comune invita la cittadinanza a limitare la mobilita ai soli spostamenti strettamente necessari.(Ren)