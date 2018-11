Rifiuti: Costa, piano per contrasto ai roghi diviso in tre parti

- "Il piano che abbiamo predisposto per sconfiggere il fenomeno dei roghi tossici si divide in tre parti: tutela della salute, tutela ambientale e presidio del territorio", lo ha affermato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa nel corso del suo intervento alla conferenza stampa in corso presso la Prefettura di Caserta, dove è stato firmato il protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi. (Ren)