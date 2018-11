Ex Iribus: De Palma (Fiom), black out di informazioni. Intervenga ministro Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina si è tenuta a Bologna un'assemblea dei lavoratori ex BredaMenarinibus con il segretario confederale Maurizio Landini. Mentre, nel pomeriggio i lavoratori ex Iribus di Flumeri, in provincia di Avellino, si mobiliteranno perchè ad oggi non sono ancora stati pagati gli stipendi e perchè c'è un black out di informazioni sul futuro proprietario di Industria Italiana Autobus. Oggi pomeriggio proveremo a incontrare il ministro Luigi Di Maio in uno degli appuntamenti campani. Chiediamo al Governo un intervento urgente perchè senza l'ingresso di Ferrovie dello Stato, è a rischio l'occupazione di tutti i lavoratori di Bologna e di Flumeri. Dopodomani, mercoledì 21 novembre, l'assemblea dei soci di IIA potrebbe decidere per il fallimento dell'azienda. Non c'è più tempo da perdere, confidiamo nell'apertura di una comunicazione con il ministro". Lo ha dichiarato in una nota Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil. (Ren)