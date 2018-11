Rifiuti: de Magistris, no ai termovalorizzatori. Sintonia con M5S (2)

- Da tempo - ha affermato nel suo post il sindaco di Napoli de Magistris - ho segnalato anche il pericolo che interessi criminali, affaristici, politici ed istituzionali possano condizionare settori vitali del nostro territorio: mi riferisco al rischio condizionamenti nel ciclo già precario, a livello nazionale, dei rifiuti. In questo settore la Campania ha pagato un prezzo altissimo nel passato e noi che abbiamo eliminato l'emergenza rifiuti a Napoli nel 2011, in appena un mese, paghiamo ancora il debito finanziario del commissariamento di Stato degli anni 2008/2010. Incendi di siti in cui si deposita e si lavora il rifiuto differenziato, in particolare la plastica, il condizionamento criminale del ciclo dei rifiuti, le gare che vanno deserte, la mancanza di idonea programmazione nazionale e regionale". "È da un anno - ha evidenziato il sindaco - che ho posto con forza la questione con elementi concreti all'interno del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ben prima che tanti incendi attraversassero impianti, da Sud a Nord del nostro Paese". "L'altro giorno a Napoli - ha continuato de Magistris - il ministro Salvini, che negli anni dell'emergenza rifiuti andava a braccetto con Berlusconi & Company (parliamo della stagione dei Cosentino e dei Cesaro), da noi sconfitti duramente nel 2011, propone di costruire inceneritori ovunque per affrontare la crisi del ciclo dei rifiuti. Non è quella la strada". Si deve continuare a insistere per rafforzare la differenziata - ha scritto il sindaco - messa in crisi da incendi ed assenza di siti in cui trattare il rifiuto da riciclare e riutilizzare, aumentare i luoghi pubblici in cui lavorare tutti i rifiuti differenziati; accelerare le procedure per la realizzazione degli impianti di compostaggio; consentire un più efficace trattamento dei rifiuti negli impianti stir. Ho molto apprezzato la totale sintonia, con le nostre battaglie sulla questione rifiuti, con il M5S: penso alla dichiarazioni di Roberto Fico, Luigi Di Maio e Sergio Costa. Abbiamo insieme, da postazioni diverse, lottato durante l'emergenza rifiuti e amiamo le nostre terre e sappiamo che significa l'onta e il danno della terra dei fuochi. Non bisogna consentire a nessuno di fare speculazioni e strumentalizzazioni politiche". "Ci sono tutte le condizioni per lavorare insieme, con unità e coesione, rafforzare il trattamento dei rifiuti in sintonia con l'ambiente e la vita e lottare per evitare che infiltrazioni criminali ed interessi affaristico/politici possano lucrare sulle nostre terre e sulle nostre vite. Insieme possiamo vincere la sfida di una forte impiantistica alternativa all'incenerimento. Non passeranno mai criminali e farabutti politici perché non consentiremo mai più, con ogni mezzo, il ritorno a stagioni buie del passato e bisogna, unendo le persone pulite all'interno delle istituzioni, tagliare ogni radice che possa inquinare l'attività di bonifica politica ed istituzionale. La difesa dell'ambiente e della vita umana sono ragione fondante del nostro impegno civico ed istituzionale. Uniti si vince!", ha concluso de Magistris. (Ren)