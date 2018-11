Napoli: giovedì al Teatro Elicantropo va in scena "Ballerina", tratto da un racconto di Patricia Highsmith (2)

- "Ballerina" è tratto liberamente da "Tutti mi chiamano ballerina", pubblicato da Feltrinelli nel 1975 e compreso nella raccolta "Racconti bestiali" di Patricia Highsmith, in cui il tratto comune è l'essere animale, che si ribella alle angherie dell'animale uomo. "Lo spettacolo - si legge in una nota - vuole essere un omaggio all'autrice e una riflessione sulla diversità e sulla difficoltà a tutti i livelli di amare e di essere amati, attraverso il linguaggio particolare della famosa scrittrice americana, ideatrice del personaggio di Thomas Ripley, e considerata, a tutti gli effetti, uno delle maggiori autrici del '900". Andato in scena per la prima volta al Teatro Casa Delle Culture di Roma nel 2014, lo spettacolo ha avuto un suo lungo e apprezzato percorso teatrale, e ora ritorna in scena, partendo dalla tappa partenopea. La compagnia Idea/Azione è al terzo appuntamento scenico dalla sua formazione, dopo essersi confrontata con un racconto di Luigi Pirandello e la fortunata messinscena I sogni di Ray, testo del poeta marchigiano Piergiorgio Viti sulla figura di Ray Charles, scritto esclusivamente per la compagnia. L'obiettivo della compagine teatrale è portare in scena un teatro "udibile", in cui il linguaggio della musica e del teatro s'incontrano e dialogano in una riscrittura drammaturgica di forte intensità emotiva. (Ren)