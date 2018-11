Sanità: Regione, distribuite 350 mila dosi di vaccino antinfluenzale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prossima settimana, entro martedì 27, saranno disponibili altre 35.000 dosi di vaccino ordinate dalla Regione Piemonte per fare fronte alla campagna di vaccinazione", continua la nota dell'assessorato alla Sanità del Piemonte. La ditta produttrice ha già provveduto "a intensificare la produzione per consegnare le dosi nei tempi previsti. L’assessorato alla Sanità rinnova l’invito a vaccinarsi, in particolare alle categorie di soggetti a rischio - per i quali il vaccino è gratuito - e agli operatori sanitari, per garantire una copertura efficace e proteggere se stessi e gli altri dai rischi delle complicanze dell’influenza" (Rep)