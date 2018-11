Imprese: Regione premia "Eccellenza artigiana", 60 nuovi riconoscimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 60 le nuove imprese (29 del comparto alimentare, 31 del manifatturiero) che potranno esporre il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”, riconoscimento consegnato ieri dal presidente Sergio Chiamparino e dall’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis. Tra queste, 29 sono di Torino, 11 di Cuneo, 10 da Alessandria e 4 da Novara. Le imprese sono valutate “eccellenti” da apposite commissioni di esperti, in quanto svolgono lavorazioni eseguite a regola d’arte, nel rispetto dei principi cardine fissati da specifici disciplinari di produzione redatti per ciascun settore di appartenenza. In totale, in tutto il Piemonte, sono da oggi 2681. (segue) (Rep)