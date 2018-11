Regione: accordo con Conferenza episcopale, un milione per la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici (3)

- Tra le linee di intervento: per i beni culturali, è prevista l’implementazione del progetto delle aperture automatizzare - già attivo alla Cappella di San Sebastiano di Giaveno e alla Cappella di San Bernardo d’Aosta a Piozzo - in particolare attivando delle sperimentazioni sui circuiti di valorizzazione legati al gotico e al romanico; per i beni librari, si porterà a termine il censimento e la messa in sicurezza dei fondi di interesse storico-culturale delle parrocchie e si continuerà quello delle legature storiche e di pregio; in ambito archivistico, l’impegno sarà di proseguire con la descrizione e il riordino dei fondi documentari, di valorizzare le raccolte storiche delle visite pastorali, di portare avanti la digitalizzazione dei giornali diocesani e di far dialogare il portale culturale della Conferenza Episcopale Italiana (BeWeb) e il sistema regionale Mèmora; in ambito museale si lavorerà congiuntamente per l’applicazione degli standard museali in previsione dell’attivazione del Sistema Museale Nazionale. Sono inoltre previsti interventi di recupero, restauro e allestimento del patrimonio culturale appartenente ad enti ed istituzioni ecclesiastiche che verranno definiti nell’ambito della Commissione paritetica regionale. (Rep)