Rifiuti: Ferrillo, su Terra dei Fuochi anche M5S prende in giro i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su #terradeifuochi dalla cabina di regia e coinvolgimento di enti locali all'Esercito era tutto già previsto da precedenti decreti sin dal 2008. Dunque niente di nuovo, si prosegue con provvedimenti che in 10 anni non hanno prodotto alcun risultato. In più 'roghi tossici' e rifiuti solidi urbani sono due questioni distinte e chi le confonde o è ottuso o in malafede. Dunque la presa in giro continua anche con il governo a 5stelle". Così su twitter Angelo Ferrillo, fondatore della storica associazione "La Terra dei Fuochi".(Ren)